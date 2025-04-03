ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликНемецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл
  • 19:21
    • «Автомобилист» всухую обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в серии плей-офф
  • 19:18
    • «Металлург» обыграл «Авангард» в пятом матче серии плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Динамо Минск — ЦСКА прямая трансляция — 03.04.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Динамо Минск и ЦСКА готовятся к очередному матчу в плей-офф КХЛ. Игра, назначенная на 03.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 19:30 по московскому времени.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: ЦСКА — Динамо Минск 2:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.15.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.
    • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Динамо Минск:
    • Ничья:
    • ЦСКА:

    Где смотреть онлайн Динамо Минск — ЦСКА?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» придется непросто в этом матче
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Минчане дадут бой ЦСКА?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • «Северсталь» создаст проблемы «красно-белым»
  • «Спартак» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие