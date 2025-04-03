В 17:00 03.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч команд между собой: Ак Барс — Автомобилист 7:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 2.15 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Автомобилист:

Ничья:

Ак Барс:

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