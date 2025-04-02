В 19:30 02.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч команд между собой: Торпедо — Локомотив 2:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Торпедо — Локомотив с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Торпедо:

Ничья:

Локомотив:

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