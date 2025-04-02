готовятся к очередному матчу в плей-офф КХЛ. Игра, назначенная на 02.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 15:30 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Сибирь — Салават Юлаев 2:0. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 2.07 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:0.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 0:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Сибирь:

Ничья:

Салават Юлаев:

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