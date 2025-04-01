В 16:30 01.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч команд между собой: Авангард — Металлург Мг 2:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 1.90 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Авангард:

Ничья:

Металлург Мг:

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