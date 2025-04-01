ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА
    Все новости спорта

    КХЛ. Кубок Гагарина 2024/25. Ак Барс — Автомобилист: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Ак Барс и Автомобилист готовятся к очередному матчу в плей-офф КХЛ. Игра, назначенная на 01.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 19:00 по московскому времени.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Ак Барс — Автомобилист 2:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Ак Барс:
    • Ничья:
    • Автомобилист:

    Где смотреть онлайн Ак Барс — Автомобилист?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли ЦСКА сравнять счет в серии?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Дюнкерк — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  3.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие