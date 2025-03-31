готовятся к очередному матчу в Кубке Гагарина по хоккею. Игра, назначенная на 31.03.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 19:30 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Локомотив — Торпедо 2:0. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.25 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Торпедо:

Ничья:

Локомотив:

Где смотреть онлайн Торпедо — Локомотив?

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