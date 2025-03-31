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    LIVE: Сибирь — Салават Юлаев 31.03.2025 смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Салават Юлаев готовятся к очередному матчу в Кубке Гагарина по хоккею. Игра, назначенная на 31.03.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 15:30 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Салават Юлаев — Сибирь 8:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Сибирь:
    • Ничья:
    • Салават Юлаев:

    Где смотреть онлайн Сибирь — Салават Юлаев?

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