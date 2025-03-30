В 17:00 30.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч команд между собой: Динамо Минск — ЦСКА 5:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.74 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

ЦСКА:

Ничья:

Динамо Минск:

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