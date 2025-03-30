LIVE: Авангард — Металлург Мг 30.03.2025 смотреть онлайн

Последний матч команд между собой: Металлург Мг — Авангард 2:3. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Авангард — Металлург Мг с предлагаемым коэффициентом для ставки
2.32.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Авангард:
- Ничья:
- Металлург Мг:
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