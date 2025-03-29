В КХЛ может появиться американский клуб. Об сообщает источник «Матч ТВ»

«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился "Куньлунь", который теперь базируется в Мытищах. Нужен сильный управленец или инвестор.

Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда. Проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет, потому что КХЛ теперь не зависит от IIHF.

Пока этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя. Для этого нужно политическое волеизъявление», — сказал источник, приближенный к ситуации.