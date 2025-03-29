1-й таймЦСКА — Динамо МахачкалаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ДивеевЦСКА — «Динамо» Махачкала. Онлайн
  • 19:32
    • «Бавария» сломила сопротивление «Санкт-Паули», «Лейпциг» проиграл менхенгладбахской «Боруссии»
  • 18:58
    • «Локомотив» победил «Торпедо» и повел в серии 2:0
  • 18:30
    • ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    LIVE: Динамо — СКА 29.03.2025 смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 29.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Динамо — СКА в Кубке Гагарина по хоккею.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч команд между собой: Динамо — СКА 3:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Динамо — СКА с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:0.
    • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 0:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Динамо:
    • Ничья:
    • СКА:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Динамо — СКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли СКА сравнять счет в серии?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Пропустит ли «Реал» от «Леганеса»?
  • «Реал Мадрид» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА придется серьезно попотеть
  • ЦСКА — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие