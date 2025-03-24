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    Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ. Об этом сообщает «СЭ».

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    В сезонах-2016/17 и -2017/18 специалист совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около 6 миллионов долларов в год (400 миллионов рублей), не считая бонусов.

    Вячеслав Быков и Игорь Захаркин зарабатывали в чемпионате-2014/15 в питерском клубе по 3 миллиона долларов (каждый), а в «Салавате Юлаеве» в сезонах-2009/10 и -2010/11 — по 2,5.

    Оклад Майка Кинэна в «Металлурге» (чемпионаты-2013/14 и -2014/15) составлял около 1,7 миллиона долларов.

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