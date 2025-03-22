Сибирь — Ак Барс прямая трансляция — 22.03.2025

В 13:30 22.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Сибирь — Ак Барс 3:6. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 1.87 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 0:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Сибирь:

Ничья:

Ак Барс:

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