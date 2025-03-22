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    КХЛ 2024/25. Куньлунь Ред Стар — Авангард: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 13:00 22.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Куньлунь Ред Стар — Авангард в КХЛ.

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    Последний матч команд между собой: Авангард — Куньлунь Ред Стар 3:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард». Коэффициент ставки — 1.85.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Куньлунь Ред Стар:
    • Ничья:
    • Авангард:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Куньлунь Ред Стар — Авангард.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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