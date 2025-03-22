В 13:00 22.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч команд между собой: Авангард — Куньлунь Ред Стар 3:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард». Коэффициент ставки — 1.85 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Куньлунь Ред Стар:

Ничья:

Авангард:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Куньлунь Ред Стар — Авангард.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.