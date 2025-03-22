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    Автомобилист — Металлург Мг прямая трансляция — 22.03.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 14:30 22.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Автомобилист — Металлург Мг в КХЛ.

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    Последний матч команд между собой: Металлург Мг — Автомобилист 3:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 1.85.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Автомобилист:
    • Ничья:
    • Металлург Мг:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Металлург Мг.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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