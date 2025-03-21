Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Адмирал — Нефтехимик 2:3. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал». Коэффициент ставки —
2.05.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:1.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:1.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Нефтехимик:
- Ничья:
- Адмирал:
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