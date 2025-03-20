Разин: Сейчас нужно людей носом ткнуть в ошибки

Главный тренер магнитогорскогоподвел итог матча против(5:4 Б).

«Плохие отрезки были, особенно во втором периоде, когда расхлябанность привела к голам. Хорошо, что сейчас такие голы пропускаем, в плей‑офф должно быть по‑другому. Сейчас нужно людей носом ткнуть в ошибки.

Наладилось большинство? Ничего не спрашивайте, пожалуйста. Вы в прошлой игре спросили про то, что не пропускаем в первых периодах. И что случилось? Нафига это делать?» — цитирует Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 90 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (69) — седьмой.