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    Морозов: Интрига и непредсказуемость в КХЛ с каждым годом растут

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов считает, что с каждым следующим сезоном интрига в чемпионате закручивается все сильнее, а итоги матчей становятся все более непредсказуемыми.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Это один из уникальных регулярных чемпионатов в истории КХЛ. Мы до сих пор знаем только одну пару первого раунда плей‑офф, это "Локомотив" и "Торпедо", остальные пары будут определяться в последних матчах регулярного чемпионата.

    Интрига — это то что заложено в стратегии КХЛ: выравнивание команд за счет разных инструментов, например, пола и потолка зарплат. На первый план вышла спортивная составляющая, всё плотно, и распределение игроков по клубам помогает командам делать результат. Мы этим довольны, будем дальше работать в этом направлении.

    Ждем остальные пары плей‑офф, готовы начинать розыгрыш Кубка Гагарина, который в этом году впервые закончится в мае. С каждым годом интрига и непредсказуемость результатов растут, это отмечают эксперты и болельщики. Команды выровнялись, каждая может обыграть каждую. Невозможно предсказать, кто сыграет в финале — очень много претендентов», — цитирует Морозова пресс‑служба КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Победителем регулярного чемпионата в этом сезоне стал ярославский «Локомотив», сейчас у команды 98 очков в 66 матчах.

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