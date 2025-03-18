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    КХЛ 2024/25. Трактор — СКА: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 18.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Трактор — СКА в КХЛ.

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    Последний матч команд между собой: СКА — Трактор 0:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «СКА». Коэффициент ставки — 2.13.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Трактор:
    • Ничья:
    • СКА:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Трактор — СКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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