Последний матч команд между собой: СКА — Трактор 0:3. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «СКА». Коэффициент ставки —
2.13.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:0.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:0.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Трактор:
- Ничья:
- СКА:
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