Куньлунь Ред Стар — Северсталь прямая трансляция — 18.03.2025

Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Северсталь — Куньлунь Ред Стар 3:0. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь». Коэффициент ставки —
1.93.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.
- Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Куньлунь Ред Стар:
- Ничья:
- Северсталь:
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