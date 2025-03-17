В 15:30 17.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч команд между собой: Барыс — Сибирь 4:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Сибирь — Барыс с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Сибирь:

Ничья:

Барыс:

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