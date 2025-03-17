В 19:00 17.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч команд между собой: Адмирал — Локомотив 0:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал». Коэффициент ставки — 2.55 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Локомотив:

Ничья:

Адмирал:

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