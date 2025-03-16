Лада — Нефтехимик прямая трансляция — 16.03.2025

В 16:00 16.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Лада — Нефтехимик 3:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 2.37 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Лада:

Ничья:

Нефтехимик:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Нефтехимик.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.