Лада — Нефтехимик прямая трансляция — 16.03.2025

Последний матч команд между собой: Лада — Нефтехимик 3:4. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки —
2.37.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Лада:
- Ничья:
- Нефтехимик:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Нефтехимик.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.