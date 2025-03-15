В 13:30 15.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Торпедо — Сибирь 2:0. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 1.93 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Сибирь:

Ничья:

Торпедо:

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