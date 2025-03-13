В 19:00 13.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч команд между собой: Динамо Минск — Северсталь 3:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо Минск». Коэффициент ставки — 2.70 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:5.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:5.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Северсталь:

Ничья:

Динамо Минск:

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