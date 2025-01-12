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    Лада — Куньлунь Ред Стар: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.01.2025 в 16:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Лада — Куньлунь Ред Стар

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Лада и Куньлунь Ред Стар начнут матч в 16:00 в регулярном сезоне КХЛ, 12.01.2025.

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    Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Лада» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лада» — «Куньлунь Ред Стар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лада»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Куньлунь Ред Стар.

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