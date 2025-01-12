начнут матч в 16:00 в регулярном сезоне КХЛ, 12.01.2025.

Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Лада» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лада» — «Куньлунь Ред Стар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лада»).

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