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    Локомотив — Спартак: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.01.2025 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Локомотив — Спартак

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Локомотив и Спартак начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 10.01.2025.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Спартак» — «Локомотив» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Локомотив»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — Спартак.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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