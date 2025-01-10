ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасAustralian Open-2025. Главные интриги первого в сезоне турнира «Большого шлема»
    Все новости спорта

    Куньлунь Ред Стар — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.01.2025 в 19:30 начнется матч в КХЛ Куньлунь Ред Стар — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 10.01.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Куньлунь Ред Стар — ЦСКА в КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «ЦСКА» — «Куньлунь Ред Стар» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.81.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Куньлунь Ред Стар — ЦСКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» придушит «канареек»
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Боруссия» остановить «Байер»?
  • «Боруссия» Д — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Поможет ли новый тренер «Вест Хэму» пройти «Виллу»?
  • «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Алиев — Солецки
  • Бои
  • Послезавтра в 00:10
    •  5.47
  • Экспресс дня 11 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие