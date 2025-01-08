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    Северсталь — Авангард: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.01.2025 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Северсталь — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Северсталь и Авангард начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 08.01.2025.

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    Последний матч: «Авангард» — «Северсталь» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северсталь» — «Авангард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Северсталь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Северсталь — Авангард.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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