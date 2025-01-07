начнут матч в 17:10 в КХЛ, 07.01.2025.

Последний матч: «Динамо Минск» — «ЦСКА» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Динамо Минск»).

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