В 17:00 06.01.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Сибирь» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нефтехимик»).

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