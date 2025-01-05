В 14:00 05.01.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Автомобилист» — «Трактор» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «Автомобилист». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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