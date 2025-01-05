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    Локомотив — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.01.2025 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Локомотив — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 05.01.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Локомотив — ЦСКА в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Локомотив» — «ЦСКА» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Локомотив»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — ЦСКА.

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