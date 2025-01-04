В 17:00 04.01.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Динамо Минск» — «Торпедо» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо Минск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торпедо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Динамо Минск.

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