начнут матч в 14:30 в КХЛ, 04.01.2025.

Последний матч: «Салават Юлаев» — «Сибирь» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Салават Юлаев»).

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