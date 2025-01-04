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    Салават Юлаев — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.01.2025 в 14:30 начнется матч в КХЛ Салават Юлаев — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Салават Юлаев и Сибирь начнут матч в 14:30 в КХЛ, 04.01.2025.

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    Последний матч: «Салават Юлаев» — «Сибирь» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 1.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Салават Юлаев»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Сибирь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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