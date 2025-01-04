В 17:00 04.01.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Авангард» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Авангард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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