начнут матч в 13:00 в регулярном сезоне КХЛ, 30.12.2024.

Последний матч: «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Торпедо»).

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