В 17:00 30.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Северсталь» — «Ак Барс» 7:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ак Барс» — «Северсталь». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ак Барс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ак Барс — Северсталь.

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