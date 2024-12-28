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    Торпедо — Барыс: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.12.2024 в 19:30 начнется матч в КХЛ Торпедо — Барыс

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Торпедо и Барыс начнут матч в 19:30 в КХЛ, 28.12.2024.

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    Последний матч: «Барыс» — «Торпедо» 1:10. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Барыс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Торпедо»).

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    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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