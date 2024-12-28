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    Автомобилист — Металлург Мг: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.12.2024 в 17:00 начнется матч в КХЛ Автомобилист — Металлург Мг

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 28.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Автомобилист — Металлург Мг в КХЛ.

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    Последний матч: «Металлург Мг» — «Автомобилист» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Металлург Мг»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Металлург Мг.

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