Последний матч: «ЦСКА» — «Нефтехимик» 7:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Нефтехимик»).
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