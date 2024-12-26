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    Барыс — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.12.2024 в 17:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Барыс — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:30 26.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Барыс — Сибирь в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Сибирь» — «Барыс» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Барыс — Сибирь.

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