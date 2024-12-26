начнут матч в 17:00 в КХЛ, 26.12.2024.

Последний матч: «Трактор» — «Автомобилист» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Трактор». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Автомобилист»).

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