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    Северсталь — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.12.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Северсталь — Нефтехимик

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Северсталь и Нефтехимик начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 24.12.2024.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Северсталь» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северсталь» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Северсталь — Нефтехимик.

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