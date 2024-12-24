Последний матч: «Сочи» — «Лада» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Сочи». Коэффициент ставки — 1.88.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Лада»).
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