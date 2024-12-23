Последний матч: «Амур» — «Салават Юлаев» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.20.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Салават Юлаев»).
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