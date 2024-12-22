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    Северсталь — Автомобилист: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.12.2024 в 14:00 начнется матч в КХЛ Северсталь — Автомобилист

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Северсталь и Автомобилист начнут матч в 14:00 в КХЛ, 22.12.2024.

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    Последний матч: «Автомобилист» — «Северсталь» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северсталь» — «Автомобилист» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Северсталь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Северсталь — Автомобилист.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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