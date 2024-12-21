Последний матч: «Адмирал» — «СКА» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА» — «Адмирал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «СКА»).
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