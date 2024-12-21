В 13:30 21.12.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Сибирь» — «Амур» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Амур». Коэффициент ставки — 1.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Амур»).

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